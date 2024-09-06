МВД России зафиксировало совершение более 1,5 млн IT-преступлений с 2022 года по август 2024 года

Материалы по теме

Жители Екатеринбурга за прошлую неделю перевели на счета аферистов в общей сложности 41 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В Екатеринбурге 31 августа состоялся массовый рейд по профилактике мошенничества. В ...

Раскрываемость IT-преступлений в Свердловской области составляет порядка 10%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. В Свердловской области раскрываемость IT-преступлений составляет от 9% до 10%. Об этом ...

В Екатеринбурге за минувшие выходные местные жители перевели на «безопасные счета» свыше 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2024. В Екатеринбурге за минувшие выходные произошло 10 фактов телефонного мошенничества ...

В Екатеринбурге за прошлую неделю аферисты дистанционно похитили у граждан свыше 20 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. В Екатеринбурге 13 июля сотрудники аппарата городского УМВД провели массовый рейд по ...

Минтруд РФ прогнозирует рост числа самозанятых к 2024 году в два раза

УрБК, Москва, 03.09.2021. Число самозанятых граждан в России к 2024 году вырастет с 3 до 5-6 млн человек. Об этом ...