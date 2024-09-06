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06.09.2024

МВД России зафиксировало совершение более 1,5 млн IT-преступлений с 2022 года по август 2024 года

УрБК, Москва, 06.09.2024. МВД России зафиксировало совершение более 1,5 млн IT-преступлений с 2022 года по август 2024 года. За это время киберзлоумышленники вывели за границу свыше 350 млрд руб., заявил на сессии «Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели» в рамках Восточного экономического форума заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

«Вчера представитель Сбербанка называл цифру в 250 млрд за один, но это с учетом латентной преступности, поэтому она может быть выше. Это прогнозная цифра. Официально зарегистрировано 350 млрд рублей, это государственная статистика», — цитирует ТАСС слова Данилы Филиппова.

Отметим, что только за прошлую неделю жители Екатеринбурга перевели на счета аферистов в общей сложности 41 млн руб. Это побудило городскую полицию во главе с начальником УМВД муниципалитета Максимом Метелиций провести в городе массовый рейд по профилактике мошенничества.
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