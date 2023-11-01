Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в сентябре снизился на 2,6 пункта

УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта ...01.11.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 50,7 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в октябре составил 50,7 пункта против 52 в сентябре. Об ...01.11.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 50,7 пункта
УрБК, Москва, 01.11.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в октябре составил 50,7 пункта ...03.10.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 52 пунктов
УрБК, Москва, 03.10.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 52 пункта ...05.07.2021 Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился до 56,5 пункта
УрБК, Москва, 05.07.2021. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне составил 56,5 пункта против 57,5 в ...