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Вчера, 15:00

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в сентябре снизился на 2,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2024 года снизился до 49,5 пункта против 52,1 пункта в августе текущего года. Информация об этом есть в материалах исследования S&P Global.

Причиной падения стало возобновление и значительное сокращение объемов производства в сентябре. Оно было связано с низким спросом и задержками поставок поставщиками, что начало приводить к дефициту сырья и замедлению выпуска продукции. Падение стало первым с июля 2022 года, говорится в исследовании.

Напомним, что значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее снижение.
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