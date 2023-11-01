Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в сентябре снизился на 2,6 пункта

УрБК, Москва, 01.10.2024. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2024 года снизился до ...01.11.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта
УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта ...01.11.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 50,7 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в октябре составил 50,7 пункта против 52 в сентябре. Об ...01.11.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 50,7 пункта
УрБК, Москва, 01.11.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в октябре составил 50,7 пункта ...03.10.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 52 пунктов
УрБК, Москва, 03.10.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 52 пункта ...