На Среднем Урале план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева план по капремонту ...21.11.2023 На Среднем Урале капремонт многоквартирных домов по программе 2023 года выполнен почти на 100%
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Капитальный ремонт 676 жилых домов завершается в 56 муниципалитетах Свердловской ...31.07.2023 Запланированные на 2023 год капремонты многоквартирных жилых домов в Свердловской области завершены на 75%
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. На Среднем Урале на 75% завершены запланированные на 2023 год капитальные ремонты ...23.12.2020 В администрации Екатеринбурга утвердили план по капремонту жилых домов на 2021 год
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. Администрация Екатеринбурга утвердила перечень многоквартирных домов, в которых в 2021 ...16.10.2009 Лишь 18 субъектов РФ полностью завершили работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2009. «В ряде регионов работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, связанные с ...