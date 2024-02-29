На Среднем Урале план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



В 2024 году полностью завершили капитальный ремонт многоквартирных домов 20 муниципалитетов. При этом в оставшихся 52 муниципальных образованиях ремонтные работы еще ведутся. К концу сентября ремонтники выполнили план по капитальному ремонту жилых зданий на 85%. Отмечается, что в Свердловской области организации-подрядчики проводят ремонт 774 многоквартирных домов.



«По состоянию на 30 сентября из 268 домов, где ремонтируются сети теплоснабжения, в 176 работы завершены в полном объеме. В остальных 92 жилых зданиях готовность этих работ в среднем составляет 91%», — сообщил гендиректор Регионального Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.



Отметим, что за 2024 год объем капремонта жилых зданий на Среднем Урале на 11% выше, в сравнении с показателями 2023 года. Стоимость строительных работ составила около 7 млрд руб. Реконструкция домов в Свердловской области проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

