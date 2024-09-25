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Вчера, 13:21

ММК повышает качество системы охраны труда на производстве за счет реализации проекта «Трансформация культуры безопасности»

УрБК, Магнитогорск, 30.09.2024. Группа ПАО «ММК» повышает качество системы охраны труда на производстве за счет реализации проекта «Трансформация культуры безопасности». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«На комбинате ведется большая работа по уменьшению числа травм и совершенствованию системы охраны труда и промышленной безопасности. Профильные механизмы, которые используются в компании в последние годы, приносят свои плоды — динамика травматизма показывает его неуклонное снижение», — рассказал генеральный директор ММК Павел Шиляев.

Он считает, что для повышения безопасности на рабочих местах недостаточно действующих мер. Для достижения результата компании необходимо улучшать культуру безопасности. Она станет действенным элементом внутрикорпоративной культуры. Перед стартом проекта консалтинговая компания «Тэктис» продиагностировала уровень культуры безопасности в разных отделах ММК и «Объединенной сервисной компании» (ОСК). После обследования эксперты наметили направления, где необходимо изменить методы обучения сотрудников.

План модернизации существующих схем специалисты «Тэктис» разработали совместно с руководством ПАО «ММК». Участники посетили кислородно-конвертерный и листопрокатный цех № 5 и подразделения ОСК. По итогам экскурсии они разработали план техники безопасности для пилотных цехов. Среди приоритетов холдинга — достижение нулевого травматизма на производстве и повышение культуры безопасности среди сотрудников.
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