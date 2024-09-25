ММК повышает качество системы охраны труда на производстве за счет реализации проекта «Трансформация культуры безопасности»

УрБК, Магнитогорск, 25.09.2024. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) прошла стратегическая сессия ...24.06.2021 ММК проведет конкурс в области охраны труда и промышленной безопасности
УрБК, Магнитогорск, 24.06.2021. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) приказом генерального директора ...12.03.2021 ММК внедрил систему «Навигатор Безопасности» для фиксации нарушений охраны труда
УрБК, Магнитогорск, 12.03.2021. С января этого года в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) внедрен ...07.04.2020 ММК утвердил новую редакцию политики в области промышленной безопасности и охраны труда
УрБК, Магнитогорск, 07.04.2020. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев своим приказом утвердил новую редакцию ...18.09.2015 НПК «Уралвагонзавод» определила политику в области безопасности труда на 2015-2018 годы
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2015. Руководство АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» определило политику ...