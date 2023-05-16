На базе ММК прошла стратегическая сессия «Трансформация культуры безопасности»

УрБК, Магнитогорск, 25.09.2024. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) прошла стратегическая сессия «Трансформация культуры безопасности ПАО «ММК» и ООО «ОСК». В ней приняли участие 25 руководителей высшего звена градообразующего предприятия, сообщает пресс-служба комбината.



Модераторами и ведущими мероприятия выступила команда компании «Тэктис», специализирующейся на консалтинге, а также разработке и внедрении инноваций в сфере охраны труда и промышленной безопасности.



Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что на комбинате ведется большая работа по снижению травматизма и совершенствованию системы охраны труда и промышленной безопасности. И динамика травматизма показывает его неуклонное снижение.



«Но в последнее время стало очевидно, что для дальнейшего уменьшения числа травм действующих на комбинате инструментов недостаточно. Именно поэтому необходимо совершенствовать именно культуру безопасности в Группе ММК, которая в свою очередь должна быть частью общей корпоративной культуры. Для этого с августа 2024 года в компании был запущен долгосрочный проект «Трансформация культуры безопасности», основанная на концепции риск-ориентированного подхода. И возникла мысль пригласить партнеров в этой сфере, которые бы провели диагностику культуры безопасности, помогли методологически и дали возможность взглянуть на себя со стороны, чтобы выявить потенциал для улучшений», — рассказал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.



Пилотными подразделениями реализации проекта трансформации культуры безопасности стали кислородно-конвертерный и пятый листопрокатный цехи комбината, а также те подразделения ООО «ОСК», которые занимаются их обслуживанием. Поэтому наряду с обсуждением вопросов промбезопасности программа стратегической сессии включала посещение этих цехов.