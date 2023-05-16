На базе ММК прошла стратегическая сессия «Трансформация культуры безопасности»

УрБК, Магнитогорск, 16.05.2023. В Магнитогорске прошел форум PROFormat, посвященный достижению нулевого травматизма на ...24.06.2021 ММК проведет конкурс в области охраны труда и промышленной безопасности
УрБК, Магнитогорск, 24.06.2021. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) приказом генерального директора ...12.03.2021 ММК внедрил систему «Навигатор Безопасности» для фиксации нарушений охраны труда
УрБК, Магнитогорск, 12.03.2021. С января этого года в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) внедрен ...07.04.2020 ММК утвердил новую редакцию политики в области промышленной безопасности и охраны труда
УрБК, Магнитогорск, 07.04.2020. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев своим приказом утвердил новую редакцию ...25.04.2018 На уральских и сибирских предприятиях ЕВРАЗа прошла Неделя безопасности
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. С 16 по 22 апреля 2018 года на уральских и сибирских предприятиях ЕВРАЗа в пятый раз ...