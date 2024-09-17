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XVI Уральский форум недвижимости пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Екатеринбурге с 1 по 4 октября пройдет отраслевое мероприятие для риелторов и профессионалов рынка — XVI Уральский форум недвижимости. Его организаторами выступили компания «Атомстройкомплекс» и Уральская палата недвижимости.

В пресс-службе застройщика сообщили, что в рамках форма выступят около 100 спикеров, среди которых и топ-менеджеры «Атомстройкомплекса». Участников ждут 12 тематических секций, охватывающих актуальные вопросы и новые тренды в сфере недвижимости. Гости обменяются опытом, а также обсудят лучшие практики и перспективы развития отрасли.

Хедлайнером мероприятия станет мастер переговоров Игорь Рызов, автор практического тренинга «Время сильных — наука убеждать».

Мероприятие пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Узнать подробнее о программе мероприятия можно на сайте форума.
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