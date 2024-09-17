XVI Уральский форум недвижимости пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге с 1 по 4 октября 2024 года состоится XVI Уральский форум недвижимости. ...09.10.2023 Специалисты УБРиР презентовали продукты банка на XV Уральском форуме недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) представили продукты и ...14.08.2015 В Екатеринбурге пройдет 8-й Уральский форум по недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2015. В Екатеринбурге с 15 по 16 октября 2015 года пройдет 8-й Уральский форум по ...20.10.2010 Коротко о событиях на месяц
21 октября в областной Думе пройдет круглый стол. На мероприятии будет обсужден бюджет 2011 года. 22 октября в 14.00 ...19.10.2010 Коротко о событиях на месяц
20 октября в администрации Екатеринбурга (вход с пер.Банковский, 4 этаж, большой зал) состоится итоговое совещание ...