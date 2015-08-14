В Екатеринбурге с 1 по 4 октября пройдет XVI Уральский форум недвижимости

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В Екатеринбурге пройдет 8-й Уральский форум по недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2015. В Екатеринбурге с 15 по 16 октября 2015 года пройдет 8-й Уральский форум по ...

Коротко о событиях месяца

17-19 марта в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бульвар Экспо, 2) состоится Уральский строительный форум. 17 марта в 12.30 в ...

В Екатеринбурге 7-8 октября состоится VII Уральский форум по недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2014. Профессиональное сообщество риэлторов Екатеринбурга приступило к подготовке VII ...

«Стражи Урала» и Cushman & Wakefield проведут в Екатеринбурге «Инвестиционное сафари»

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2012. 2 и 3 февраля 2012 года в Екатеринбурге, в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg, пройдет ...

Уральский банк Сбербанка России выступит партнером Форума малого бизнеса «START-UP 2009», который состоится в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2009. Уральский банк Сбербанка России выступит партнером Форума малого бизнеса «START-UP ...