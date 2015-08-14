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В Екатеринбурге с 1 по 4 октября пройдет XVI Уральский форум недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Екатеринбурге с 1 по 4 октября 2024 года состоится XVI Уральский форум недвижимости. Мероприятие пройдет на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Экспо бульвар, 2), сообщает пресс-служба организаторов.

Всего за четыре дня участники форума смогут принять участие в 12 тематических секциях, которые охватят наиболее актуальные, а также самые новые тренды в сфере недвижимости. Гости мероприятия получат возможность не только обменяться знаниями и опытом с коллегами, но и обсудить интересные кейсы и перспективы развития отрасли.

В Екатеринбурге с 1 по 4 октября пройдет XVI Уральский форум недвижимости

Ожидается, что на полях форума выступит более 100 спикеров, в том числе ведущие специалисты, практики, эксперты и новаторы. В ходе пленарного заседания организаторы акцентируют внимание на экспертной оценке текущих рыночных условий, в секциях у участников будет возможность рассмотреть и оценить инновационные технологии, инвестиции и законодательные изменения в области недвижимости

Хедлайнером мероприятия станет мастер переговоров Игорь Рызов, который поделится своим опытом эффективного общения. Тренер проведет блок практической отработки всех навыков, о которых расскажет в теории.

Регистрация и программа форума доступны на официальном сайте форума.
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