УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:02

С 10 октября 2024 года екатеринбуржцы смогут получить кешбэк в размере 13 рублей за оплату проезда в общественном транспорте через СБП

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. С 10 октября 2024 года екатеринбуржцы смогут получить кешбэк 13 руб. за оплату проезда в общественном транспорте через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава города Алексей Орлов.

«С 10 октября мы запускаем новую акцию, новый вид безналичной оплаты проезда — оплата по QR-коду через СБП. Кешбэк в таком случае составит 13 руб. Данный вид платежного механизма достаточно популярен в России и понятен абсолютно всем. Акция продлится чуть больше 2,5 месяца. С 10 октября по 31 декабря 2024 года», — сказал А. Орлов.

Генеральный директор компании «Сапфир-Эксперт» Павел Ведерников подчеркнул, что в Свердловской области было оформлено более 550 тыс. карт «Уралочка». При этом свыше 150 тыс. карт оформили жители Екатеринбурга. По его словам, каждая третья семья в уральской столице пользуется социальной картой. Внедрение оплаты проезда в городском транспорте через систему СБП в полном объеме планируется с 1 апреля 2025 года.

Напомним, екатеринбуржцы и свердловчане с 1 сентября приняли участие в другой акции. Так, при пополнении Екарты или Единой социальной карты «Уралочка» через СБП им возвращался кешбэк в размере 20% от стоимости проезда.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.08.2024 Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024 Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за ...

14.06.2024 УБРиР в три раза нарастил объемы выпуска зарплатных карт «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в мае 2024 года выпустил в три раза ...

14.05.2024 УБРиР увеличил максимальную сумму кешбэка на 100% с мая 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил программу лояльности карт ...

07.09.2023 Жители Екатеринбурга смогут получать скидку на проезд и кешбэк за оплату школьного питания по картам «Мир» и «Уралочка»

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Жители Екатеринбурга до 31 декабря смогут получать скидку на проезд в общественном ...

01.03.2021 На Среднем Урале держатели Единых социальных карт от СКБ-банка смогут ездить со скидкой в автобусах и метро

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. C 1 марта по 30 июня 2021 года держатели Единой социальной карты от СКБ-банка смогут ...

Популярные новости
24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%03.09.2024Почему в Екатеринбурге подорожала аренда жилья?
Архив новостей
Сентябрь 2024 (678)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18