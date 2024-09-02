УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:02

Туристический поток по России за восемь месяцев вырос на 11%

УрБК, Москва, 30.09.2024. Туристический поток внутри России вырос на 11,4% за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информация об этом опубликована на сайте Минэкономразвития.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, с января по август 2024 года туристы совершили около 58,5 млн поездок по регионам России. Отмечается, что в июле и августе путешественники совершали по 10 млн поездок за месяц.

Он уточнил, что в сфере туризма на сегодняшний день работает более 1 млн человек. Направление обслуживает свыше 200 тыс. компаний. Кроме того, в рамках программы льготного кредитования строятся более 50 тыс. гостиничных номеров. Ожидается, что к 2030 году турпоток внутри страны вырастет до 140 млн в год.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.09.2024 С начала 2024 года отели Свердловской области посетило более 1,2 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. С начала 2024 года отели Свердловской области посетило более 1,2 млн туристов. Об этом ...

17.07.2024 Турпоток в Дагестан в I полугодии вырос на 8%

УрБК, Москва, 17.07.2024. Туристический поток в Дагестан в I полугодии 2024 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным ...

21.06.2024 Свердловчане в 2024 году стали на 21% чаще выбирать путешествия в Китай

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В 2024 году поток туристов из Свердловской области в Китай вырос на 21%. К такому ...

15.01.2024 В новогодние праздники за рубеж съездило на 35-40% больше россиян

УрБК, Москва, 15.01.2024. Туристический поток из России вырос в прошедшие новогодние праздники на 35-40% по сравнению с ...

07.11.2023 В России за год турпоток за границу вырос на 23%

УрБК, Москва, 07.11.2023. В России выездной туристический поток за девять месяцев 2023 года увеличился на 22,9% в ...

Популярные новости
24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%03.09.2024Почему в Екатеринбурге подорожала аренда жилья?
Архив новостей
Сентябрь 2024 (678)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18