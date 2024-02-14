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Сегодня, 14:02

Около 6% образцов парфюмерно-косметической продукции в РФ не соответствуют требованиям техрегламента

УрБК, Москва, 27.09.2024. В I полугодии 2024 года 5,8% проверенных образцов парфюмерно-косметической продукции на общую сумму 1,15 млн руб. не соответствовали требованиям техрегламента. Это в четыре раза превышает показатель за 2023 год, пишут «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что вся не прошедшая контроль продукция конфискована, а нарушители оштрафованы. Общая сумма штрафных взысканий составила 453 тыс. руб.
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