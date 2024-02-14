Около 6% образцов парфюмерно-косметической продукции в РФ не соответствуют требованиям техрегламента

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УрБК, Екатеринбург, 01.04.2009. Федеральная антимонопольная служба РФ проведет проверку допустимости соглашений между ...