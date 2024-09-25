Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро снизился на 28 коп.

УрБК, Москва, 26.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 сентября 2024 года. Курс ...25.09.2024 Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро вырос на 19 коп.
УрБК, Москва, 25.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 сентября 2024 года. Курс ...24.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро снизился на 16 коп.
УрБК, Москва, 24.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 сентября 2024 года. Курс ...13.09.2024 Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — вырос на 40 коп.
УрБК, Москва, 13.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2024 года. Курс ...27.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — вырос на 4 коп.
УрБК, Москва, 27.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 марта 2024 года. Курс доллара ...