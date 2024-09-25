Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро снизился на 28 коп.

УрБК, Москва, 27.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 2 коп., до 92,41 руб., евро снизился на 28 коп., до 103,19 руб.