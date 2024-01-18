Цены производителей на куриные яйца в РФ с начала года снизились на четверть

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Росстат зафиксировал снижение цен на куриные яйца и куриное мясо

УрБК, Москва, 18.01.2024. В период с 10 по 15 января куриные яйца подешевели на 0,2%, куриное мясо — на 0,9%. Об этом ...

Цены на куриные яйца в РФ за последнюю неделю выросли на 1,2%

УрБК, Москва, 22.08.2019. За период с 13 по 19 августа 2019 года индекс потребительских цен в России составил 99,9%, ...

Росстат: за неделю цены на яйца выросли на 2,8%

УрБК, Москва, 14.11.2013. За период 6 по 11 ноября 2013 года индекс потребительских цен по оценке Росстата составил ...

С начала мая 2009 года рост цен в РФ составил 0,4%

УрБК, Москва, 21.05.2009. За период с 13 по 18 мая 2009 г. индекс потребительских цен в РФ составил 100,1%, с начала ...

Индекс потребительских цен в РФ с начала 2009 года составил 106,3%

УрБК, Москва, 07.05.2009. Индекс потребительских цен в РФ с начала 2009 года составил 106,3%. Соответствующие данные в ...