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Сегодня, 13:44

Цены производителей на куриные яйца в РФ с начала года снизились на четверть

УрБК, Москва, 26.09.2024. Цены на куриные яйца у производителей с начала 2024 года в среднем упали на четверть. При этом мясо кур за тот же период подешевело на 4,6%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минсельхоза.

В Министерстве отмечают, что отпускные цены на многие виды продукции растут ниже темпов инфляции, а стоимость отдельных продуктов сейчас ниже прошлогодней.

Так, по данным на 25 сентября, за 12 месяцев свинина подешевела на 0,5%, сахар — на 5,8%, масло подсолнечное — на 1%, гречневая крупа — на 22,9%.
За август стоимость картофеля снизилась на 15,1%, моркови — на 6,9%, свеклы — на 6,7%, капусты — на 1,8%, лука — на 1,4%.

«Такая динамика связана с уборкой урожая, а также с увеличением валовых сборов по сравнению с показателями прошлого года», — уточнили в ведомстве.
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