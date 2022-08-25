На Среднем Урале цены на огурцы за неделю увеличились на 4,18%

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. С 16 по 23 сентября в Свердловской области увеличились цены на говядину (на 0,87%, до 586,72 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросла стоимость свинины (на 0,8%, до 365,93 руб. за кг), курицы (на 0,93%, до 200,98 руб. за кг), сливочного масла (на 2,39%, до 1 034,22 руб. за кг), фруктово-ягодных консерв для детского питания (на 1,59%, до 510,53 руб. за кг) и огурцов (на 4,18%, до 120,39 руб. за кг).



При этом существенно упала цена на морковь (на 8,65%, до 46,9 руб. за кг), белокочанную капусту (на 3,57%, до 35,08 руб. за кг), картофель (на 3,68%, до 36,96 руб. за кг), репчатый лук (на 3,96% до 38,97 руб. за кг).