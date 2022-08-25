На Среднем Урале цены на огурцы за неделю увеличились на 4,18%

С 15 по 22 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для ...03.02.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
С 21 по 28 января 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 6,07%, до ...27.01.2022 На Среднем Урале продолжает дорожать капуста
С 14 по 21 января 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежую белокочанную капусту (на ...28.05.2021 В Свердловской области вторую неделю растут цены на белокочанную капусту и картофель
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. С 17 по 24 мая 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на ...01.03.2021 На Среднем Урале цена на морковь за неделю выросла на 3,48%
С 15 по 24 февраля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на морковь выросли на 3,48% (до 41,03 ...