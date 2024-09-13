«Эксперт РА»: К концу текущего года курс доллара США составит 92 руб., евро — 100 руб.

УрБК, Москва, 13.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 сентября 2024 года. Курс ...

Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 28.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 августа 2024 года. Курс ...

Официальный курс доллара США снизился на 29 коп., евро — на 20 коп.

УрБК, Москва, 16.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 августа 2024 года. Курс ...

Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 1,9 руб.

УрБК, Москва, 06.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2024 года. Курс доллара ...

Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро — на 16 коп.

ООО КБ «Кольцо Урала»: Бивалютная корзина осталась на прежних уровнях, несмотря на высокие цены на нефть

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2011. Курс американской валюты, обвалившийся на вчерашних торгах, сегодня вновь набрал 28 ...