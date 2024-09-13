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«Эксперт РА»: К концу текущего года курс доллара США составит 92 руб., евро — 100 руб.

УрБК, Москва, 26.09.2024. Агентство «Эксперт РА» прогнозирует, что к концу 2024 года курсы иностранных валют сохранятся вблизи текущих отметок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу организации Марину Чекурову.

«Мы ожидаем курс доллара и евро примерно на нынешних уровнях — 92 руб. за доллар и 100 руб. за евро. Основные аргументы — высокие процентные ставки по рублю, экспортные цены на приемлемых уровнях и медленный рост импорта, в том числе из-за проблем с платежами», — считает М. Чекурова.

Аналитики агентства полагают, что к концу года курс китайской национальной валюты составит 12,3 руб. за юань. По мнению главы «Эксперт РА», курс сохранит волатильность «из-за движений в долларе и из-за потоков юаневой ликвидности».
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