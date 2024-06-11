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ЦБ анонсировал ужесточение денежно-кредитной политики в 2025 году для снижения уровня инфляции

УрБК, Москва, 26.09.2024. Банк России анонсировал ужесточение денежно-кредитной политики в 2025 году для снижения уровня инфляции, следует из опубликованного резюме обсуждения ключевой ставки.

«Участники отметили, что инфляция в III квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России. Высокое ценовое давление — это в значительной степени результат перегрева, который наблюдался в экономике в I полугодии 2024 года. Ужесточение денежно-кредитной политики в последние месяцы еще не в полной мере отразилось на динамике цен из-за временных лагов», — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что индикаторы инфляционных ожиданий начали расти. Так, за последние месяцы в цене поднялись бензин и молоко, являющиеся товарами-маркерами. Этот фактор повлиял на амплитуду инфляционных ожиданий россиян. Кроме того, возросли ожидания в сфере розничной торговли.
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