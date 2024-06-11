ЦБ анонсировал ужесточение денежно-кредитной политики в 2025 году для снижения уровня инфляции

УрБК, Москва, 11.06.2024. Аналитики Банка России отмечают ужесточение денежно-кредитных условий в стране в мае 2024 ...28.02.2024 Центробанк прогнозирует дальнейший рост кредитных ставок в 2024 году
УрБК, Москва, 28.02.2024. В 2024 году у российских банков ожидается дальнейший рост кредитных ставок на фоне ...11.10.2023 В ЦБ заявили об ужесточении денежно-кредитных условий в стране
УрБК, Москва, 11.10.2023. По оценкам Банка России, в августе-сентябре денежно-кредитные условия сдвигались в сторону ...10.06.2016 ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 0,5%
УрБК, Москва, 10.06.2016. ЦБ России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 10,5%. Об этом сообщает ...31.10.2014 Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%
УрБК, Москва, 31.10.2014. Центральный банк России принял решение с 5 ноября 2014 года поднять ключевую ставку с 8% до ...