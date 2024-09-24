Официальный курс доллара США снизился на 47 коп., евро вырос на 7 коп.

УрБК, Москва, 26.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 сентября 2024 года. Курс доллара США снизился на 47 коп., до 92,39 руб., евро вырос на 7 коп., до 103,48 руб.