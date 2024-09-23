В Свердловской области до 28 сентября сохранится высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Свердловские синоптики до 28 сентября продлили предупреждение о высокой пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«25-28 сентября местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.