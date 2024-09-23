В Свердловской области до 28 сентября сохранится высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Свердловской области до конца недели ожидается высокая пожарная опасность. Об этом ...18.09.2024 Свердловские синоптики повысили класс пожарной опасности в регионе до чрезвычайного
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Свердловские синоптики повысили класс пожарной опасности в регионе до чрезвычайного. Об ...16.09.2024 В Свердловской области до 20 сентября сохранится высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Свердловские синоптики до 20 сентября продлили предупреждение о высокой пожарной ...03.06.2024 В Свердловской области 3 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. На территории Свердловской области синоптики 3 июня объявили штормовое предупреждение ...04.08.2023 В Свердловской области 4 и 5 августа ожидается высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...