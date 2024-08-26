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В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в августе снизился на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,48 тыс. руб., что на 1,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (9,61 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом в отчетном периоде Средний Урал занял 22-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Наибольшее снижение среднего чека микрозайма продемонстрировала Республика Адыгея (-6,4%), Республика Саха (Якутия) (-3,7%), Краснодарский край (-2,1%), а также Кемеровская (-2,0%) и Иркутская (-1,6%) области.

В целом по стране в августе 2024 года средний размер микрозаймов составил 9,88 тыс. руб. Это на 1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле — 9,98 тыс. руб.).
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