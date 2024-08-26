В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в августе снизился на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов (или «займов до ...26.08.2024 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в июле снизился на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Свердловской области средний размер выданных в июле микрозаймов (или «займов до ...26.09.2023 В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов за месяц вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В Свердловской области средний размер выданных в августе микрозаймов составил 8 тыс. ...20.07.2023 Средний размер выданных микрозаймов в Свердловской области за месяц вырос на 1,3%
В Свердловской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 635 руб., что на 1,3% больше по ...20.07.2023 Средний размер выданных микрозаймов в Свердловской области за месяц вырос на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Свердловской области средний размер выданных в июне микрозаймов составил 8 тыс. 635 ...