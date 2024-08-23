Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил регламент работы сервиса «Платформа обратной связи. Бизнес»

Власти Свердловской области приступили к созданию единого центра по работе с обращениями бизнеса ...21.08.2024 Свердловские власти создадут единый центр для работы с обращениями инвесторов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. В Свердловской области появится структура для работы с заявлениями от представителей ...14.06.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил состав регионального Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. 10 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил состав регионального ...01.04.2024 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...24.06.2014 В Свердловской области появится агентство по привлечению инвестиций в проекты малых и средних предприятий региона
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2014. В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства появится инвестиционное ...