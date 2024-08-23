Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил регламент работы сервиса «Платформа обратной связи. Бизнес»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил регламент работы сервиса «Платформа обратной связи. Бизнес». Новый инструмент для оперативной помощи предпринимателям Минэкономразвития РФ совместно с Минцифры России внедрили на едином портале Госуслуг, сообщает пресс-служба департамента информполитики Среднего Урала.



Так, через личный кабинет сервиса бизнесмены могут обратиться к властям с любым вопросом, связанным с ведением инвестиционной или предпринимательской деятельности. Ответ будет направлен в зависимости от сложности вопроса — срок от одного дня до месяца.



Ответственным за маршрутизацию входящих обращений станет Единый центр, сформированный на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.



«Участвовать в рассмотрении обращений будут государственные и муниципальные органы власти, Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, Корпорация развития Среднего Урала, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, особая экономическая зона «Титановая долина», Фонд технологического развития промышленности Свердловской области, технопарк «Университетский», — пояснили в департаменте.



Там также добавили, что нововведение поможет выявлять системные вопросы инвесторов и предпринимателей, по которым будут приниматься решения на Инвестиционном комитете Свердловской области.