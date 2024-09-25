Свердловский центр обработки обращений предпринимателей и инвесторов обработал первые 50 заявок

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Сервис обратной связи для предпринимателей и инвесторов в Свердловской области в IV квартале 2024 года обработал первые 50 обращений. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Единый центр обработки обращений для предпринимателей и инвесторов предназначен для формирования ответов и маршрутизации обращений бизнесменов через личный кабинет сервиса «Платформа обратной связи. Бизнес» на портале Госуслуг. Свердловская область является одним из пилотных регионов для запуска сервиса. Проект «единого окна» создан на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).



«Это новый инструмент для оперативной помощи предпринимателям, который внедряется по всей России. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область в числе первых приступила к реализации. И сегодня уже есть первые результаты: обращения поступают и оперативно обрабатываются», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



Предприниматели могут обратиться по любому вопросу, связанному с ведением бизнеса или инвестиционной деятельности. В зависимости от сложности вопроса ответ будет предоставлен в срок от одного дня до месяца.



Обращения рассматриваются при участии как муниципальных, так и государственных органов власти, а также Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, Корпорации развития Среднего Урала, особой экономической зоны «Титановая долина», Фонда технологического развития промышленности Свердловской области и технопарка «Университетский».



Напомним, что СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес», является основным институтом поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Кроме того, в нынешнем году СОФПП стал опорной организацией по развитию креативных индустрий в Свердловской области.