Свердловский центр обработки обращений предпринимателей и инвесторов обработал первые 50 заявок

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил регламент работы сервиса ...06.09.2024 СОФПП помог привлечь более 20 млрд рублей на развитие малого и среднего бизнеса в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог привлечь более ...17.07.2024 Свердловские предприниматели в I полугодии получили льготные займы на 12 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2024. Бизнесмены Среднего Урала, благодаря поручительствам Свердловского областного фонда ...10.10.2023 На созданной в Свердловской области инвестиционной платформе «ВДело» прошла первая сделка с применением цифровых финансовых активов
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В начале октября на инвестиционной платформе «ВДело» прошла первая сделка с ...22.08.2023 Свердловские предприниматели при поручительстве СОФПП за полгода привлекли на развитие бизнеса более 21 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Малый и средний бизнес за первое полугодие 2023 года привлек при поддержке ...