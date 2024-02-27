Средние ставки по кредитам для малых и средних предприятий на Урале в августе составили 18%

УрБК, Москва, 27.02.2024. Рост кредитования малых и средних предприятий (МСП) в 2024 году может составить 10-20%, пишет ...29.07.2020 Число малых и средних предприятий на Среднем Урале к концу года сократится на 12%
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. Число малых и средних предприятий в Свердловской области в 2020 году сократится на 12%. ...10.06.2013 К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 предприятий МСБ
В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит долгосрочную целевую программу «Развитие и ...10.06.2013 К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 малых и средних предприятий
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2013. В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит ...25.11.2010 Доля инновационных предприятий в общей структуре малого и среднего бизнеса Свердловской области не превышает 5%
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2010. С начала 2010 года число малых и средних предприятий Свердловской области возросло на ...