Средние ставки по кредитам для малых и средних предприятий на Урале в августе составили 18%

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УрБК, Москва, 27.02.2024. Рост кредитования малых и средних предприятий (МСП) в 2024 году может составить 10-20%, пишет ...

Число малых и средних предприятий на Среднем Урале к концу года сократится на 12%

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2020. Число малых и средних предприятий в Свердловской области в 2020 году сократится на 12%. ...

К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 предприятий МСБ

В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит долгосрочную целевую программу «Развитие и ...

К 2016 году в Екатеринбурге появятся еще около 300 малых и средних предприятий

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2013. В ближайшее время глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердит ...

Доля инновационных предприятий в общей структуре малого и среднего бизнеса Свердловской области не превышает 5%

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2010. С начала 2010 года число малых и средних предприятий Свердловской области возросло на ...