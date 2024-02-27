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Средние ставки по кредитам для малых и средних предприятий на Урале в августе составили 18%

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В августе 2024 года на Урале средние ставки по кредитам для малых и средних предприятий составили 18%. Срок займа составлял до одного года, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

«По данным на 1 августа, средние ставки по кредитам на срок до года для юрлиц на Урале были на уровне 16,6%, для малых и средних предприятий — 18%. Компании ориентируются на свои выросшие прибыли и стремятся занять освободившиеся ниши», — считает экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.

Он отметил, что предприятия малого и среднего бизнеса с высоким оборотом финансовых средств оформляют кредиты по текущим ставкам. Кроме того, на 31 июля 2024 года кредитный портфель юридических лиц Свердловской области за год вырос на 16%. Его общая сумма составила более 2 трлн руб. При этом долг предприятий малого и среднего бизнеса составил 410 млрд руб. Это пятая часть задолженностей от числа всех кредитов предпринимателей Свердловской области.
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