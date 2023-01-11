В Екатеринбурге до конца года будет построено и обновлено около 48,5 км сетей уличного освещения

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу новых сетей уличного ...29.11.2022 Екатеринбургские власти ускорили темпы работ по развитию уличного освещения в отдаленных районах
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. В Екатеринбурге до конца года будет завершена работа по освещению 51 километра улиц и ...01.11.2022 В Екатеринбурге до конца 2022 года планируется установить более 1,7 тыс. объектов уличного освещения
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В Екатеринбурге до конца 2022 года планируется установить 1 тыс. 701 объект уличного ...22.11.2013 В Екатеринбурге утвердили программу развития уличного освещения до 2016 года
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении муниципальной программы ...22.11.2013 Александр Якоб утвердил программу развития уличного освещения в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...