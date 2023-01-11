В Екатеринбурге до конца года будет построено и обновлено около 48,5 км сетей уличного освещения

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Екатеринбурге до конца 2024 года по муниципальной программе будет построено и модернизировано около 48,5 км сетей уличного освещения. На сегодня выполнено 89% от общего объема работ. Об этом сообщил в своем Tелеграм-канале глава города Алексей Орлов.



«Так, электроустановки появились в Шувакише, Семи Ключах, Европейском, Калиновском, Уктусе-Левобережном и так далее. Суммарно проблему с освещением удалось решить в 17 поселках и микрорайонах города. Вместе с энергетиками постараемся сохранить высокие темпы и в следующем году. От этого во многом зависит комфорт и безопасность жителей», — написал А. Орлов.



Он также подчеркнул, что отдаленные территории находятся в приоритете программы.