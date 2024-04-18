Стоимость жизненно важных лекарств в России с начала года увеличилась не более чем на 4,6%

УрБК, Москва, 18.04.2024. В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавлены новые ...

Правительство РФ добавило в список жизненно необходимых лекарств пять наименований

В Минздраве не ожидают скачка цен на жизненно важные лекарства

УрБК, Москва, 30.08.2023. Министерство здравоохранения РФ не ожидает скачка цен на жизненно необходимые и важнейшие ...