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Стоимость жизненно важных лекарств в России с начала года увеличилась не более чем на 4,6%

УрБК, Москва, 25.09.2024. С начала текущего года стоимость жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) в России увеличилась менее чем на 5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову.

Она отметила, что по результатам наблюдений в течение восьми месяцев 2024 года цены на препараты из перечня ЖНВЛП увеличились не больше чем на 4,6%. Это меньше уровня инфляции за аналогичные периоды прошедших лет, уточнила А. Самойлова.

По ее словам, в настоящее время все лекарства проходят маркировку, а их оборот отслеживается через систему. Таким образом, Росздравнадзор контролирует 100% всего рынка медицинских препаратов.
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