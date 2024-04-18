Стоимость жизненно важных лекарств в России с начала года увеличилась не более чем на 4,6%

УрБК, Москва, 18.04.2024. В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) добавлены новые ...30.08.2023 В Минздраве не ожидают скачка цен на жизненно важные лекарства
УрБК, Москва, 30.08.2023. Министерство здравоохранения РФ не ожидает скачка цен на жизненно необходимые и важнейшие ...13.04.2016 В России прекращен выпуск 23 жизненно-важных лекарств из-за нерентабельности
На территории России прекращен выпуск 23 наименований из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных ...13.04.2016 В России прекращен выпуск 23 жизненно-важных лекарств из-за нерентабельности
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2016. На территории России прекращен выпуск 23 наименований из списка жизненно необходимых и ...18.02.2016 ФАС предлагает разово проиндексировать цены на жизненно важные лекарства
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2016. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой разово ...