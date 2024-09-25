УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 17:20

ФАС: В России с начала года снизились цены на 320 лекарств

УрБК, Москва, 18.08.2025. В России с начала года было снижено 320 цен производителей лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В среднем они подешевели на 15%. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Снижение цен на отдельные лекарства в России достигнуто за счет: уменьшения цен относительно референтных стран; удешевления дженериков по сравнению с оригиналами; снижения стоимости первых дженериков после появления вторых; экономического анализа ценовых расчетов производителей.

Всего антимонопольное ведомство проанализировало 5 тыс. 695 цен производителей на ЖНВЛП по 542 непатентованным наименованиям.
