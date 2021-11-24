Росздравнадзор предупредил россиян о возможных задержках с поставками лекарств

УрБК, Москва, 11.01.2023. Специалисты Росздравнадзора предупредили россиян о возможных задержках с поставками лекарственных препаратов в аптеки. Временные затруднения связаны с логистическими издержками, сообщает пресс-служба ведомства.



«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Росздравнадзора.



Специалисты отмечают, что дефицит некоторых лекарств стал предметом интереса мошенников, которые предлагают гражданам доставить необходимые препараты. При этом требуется внести аванс до 100% стоимости, однако никаких обязательств перед покупателями у продавцов не имеется.



«Временная дефектура тех или иных препаратов используется мошенниками для личной наживы: некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются», — сообщает ведомство.



В связи с этим специалисты предупреждают граждан, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными.