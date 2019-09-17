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В Свердловской области полностью включили теплоснабжение в 45 муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. В Свердловской области полностью включено теплоснабжение в 45 муниципалитетах. В настоящее время продолжается запуск тепла и в объекты социального назначения, и в жилые дома. На осенне-зимний режим работы перешли все 94 муниципальных образования региона, сообщается в официальном Tелеграм-канале департамента информполитики Среднего Урала.

Так, по состоянию на 25 сентября теплом обеспечены: 878 школ (80%), 1 тыс. 382 детских дошкольных учреждений (83,4%), 819 учреждений здравоохранения (81%), 790 учреждений культуры (73,4%) и 697 прочих учреждений социальной сферы (75%).
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