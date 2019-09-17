В Свердловской области полностью включили теплоснабжение в 45 муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Подача тепла потребителям по состоянию на 16 сентября началась в 52 муниципальных ...19.09.2017 За сутки в Свердловской области отопление получили 18% жилфонда
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. За прошедшие сутки в Свердловской области отопление дали в 18% жилищного фонда и 41% ...19.09.2016 Полностью включено отопление в 40 муниципалитетах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2016. В муниципалитетах Свердловской области стартовала подача тепла потребителям, отоплением ...24.09.2014 Жилищный фонд Свердловской области обеспечен теплом на 62%
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2014. Жилищный фонд Свердловской области на 24 сентября обеспечен теплом на 62%, а объекты ...21.09.2012 Подача тепла начата в 85 муниципалитетах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2012. По состоянию на 20 сентября теплоснабжение началось в 85 муниципалитетах. Отопление ...