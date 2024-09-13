Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро вырос на 19 коп.

УрБК, Москва, 25.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 сентября 2024 года. Курс доллара США снизился на 6 коп., до 92,86 руб., евро вырос на 19 коп., до 103,41 руб.