Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро вырос на 19 коп.

УрБК, Москва, 24.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 сентября 2024 года. Курс ...13.09.2024 Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — вырос на 40 коп.
УрБК, Москва, 13.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2024 года. Курс ...07.08.2024 Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — снизился на 1 коп.
УрБК, Москва, 07.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 августа 2024 года. Курс ...18.07.2024 Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — вырос на 4 коп.
УрБК, Москва, 18.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июля 2024 года. Курс доллара ...30.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — снизился на 11 коп.
УрБК, Москва, 30.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...