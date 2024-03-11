Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры

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УрБК, Челябинск, 11.03.2024. В Челябинской области банковские работники в 2023 году выявили 132 фальшивые банкноты на ...

Минфин РФ: прием пятитысячной купюры возобновится после перепрограммирования банкоматов

УрБК, Москва, 14.10.2013. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, отказ некоторых крупнейших российских банков ...

ООО КБ «Кольцо Урала»: новые 100-долларовые купюры в России появятся не раньше зимы

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Образец новой 100-долларовой купюры будет представлен общественности в апреле 2010 года

УрБК, Москва, 14.04.2010. Презентация образца новой купюры достоинством 100 долларов США будет проведена 21 апреля, ...

Центробанк пояснил, как определить ветхость банкнот

Как сообщает «Российская газета», ЦБ России ввел единые правила, на которые будут ориентироваться кредитные ...