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Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры

УрБК, Москва, 24.09.2024. Российские банки почти прекратили покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры, пишут «Известия».

В банках объясняют эту тенденцию тем, что после массовых отказов в приеме старых или подпорченных банкнот, с которыми россияне столкнулись за границей, сами клиенты отказываются покупать дефектные купюры.

«Раньше наши крупные кредитные организации имели прямые договоры с крупнейшими американскими банками. Поэтому могли принимать с комиссией испорченные купюры, вывозить их и обменивать. Естественно, из-за санкций все эти договоры приостановились», — пояснил эксперт по наличному обращению Алексей Войлуков.

В пресс-службе банка ВТБ также подтвердили, что российские банки изменили правила приема поврежденных долларов и евро.

«Банки принимают для обмена только качественные банкноты, а поврежденные будут со временем выводиться из оборота», — пояснили в кредитно-финансовой организации.
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