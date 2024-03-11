Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры

УрБК, Челябинск, 11.03.2024. В Челябинской области банковские работники в 2023 году выявили 132 фальшивые банкноты на ...14.10.2013 Минфин РФ: прием пятитысячной купюры возобновится после перепрограммирования банкоматов
УрБК, Москва, 14.10.2013. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, отказ некоторых крупнейших российских банков ...08.10.2013 ООО КБ «Кольцо Урала»: новые 100-долларовые купюры в России появятся не раньше зимы
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2013. Сегодня, 8 октября, Федеральная резервная служба США вводит в обращение новую купюру ...14.04.2010 Образец новой 100-долларовой купюры будет представлен общественности в апреле 2010 года
УрБК, Москва, 14.04.2010. Презентация образца новой купюры достоинством 100 долларов США будет проведена 21 апреля, ...02.04.2010 Центробанк пояснил, как определить ветхость банкнот
Как сообщает «Российская газета», ЦБ России ввел единые правила, на которые будут ориентироваться кредитные ...