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Сегодня, 16:43

Прибыль российских банков в августе увеличилась на 42%

УрБК, Москва, 24.09.2024. Фактическая прибыль российского банковского сектора в августе составила 435 млрд руб. Это на 42% (или на 129 млрд руб.) больше, чем в предыдущем месяце, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.

Такую динамику регулятор связывает с валютной переоценкой длинной открытой валютной позиции (около 130 млрд руб. против 16 млрд руб. в июле), спровоцированную снижением курса рубля к евро и доллару (на 7% и 5% в августе по сравнению с 0,9% и 0,7% в июле).

При этом отмечается, что из-за роста отчислений в резервы на 35 млрд руб. (прежде всего, по корпоративным кредитам) основная прибыль сократилась с 264 млрд руб. до 257 млрд руб.

Добавим, что ранее ЦБ прогнозировал увеличение по прибыли банков РФ в 2024 году с 3,1-3,6 трлн руб. до 3,3-3,8 трлн руб.
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