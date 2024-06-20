ММК стал лауреатом премии «Твердые знаки» в номинации «Время возможностей»

УрБК, Магнитогорск, 24.09.2024. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в третий раз стал лауреатом премии «Твердые знаки». В этом году предприятие завоевало награду в номинации «Время возможностей», сообщает пресс-служба металлургической компании.



ММК стал лауреатом премии в номинации «Время возможностей» за значительные усилия по модернизации производства и импортозамещению. Комбинат был отмечен за беспрецедентный объем инвестиций в строительство новой коксовой батареи мощностью 2,5 млн т угля, внедрение инновационных технологий и реализацию социальных проектов.



Ключевым критерием для отбора номинантов и лауреатов стало количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте заявленных в номинациях информационных поводов. Учитывались материалы, опубликованные в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.