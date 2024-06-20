ММК стал лауреатом премии «Твердые знаки» в номинации «Время возможностей»

УрБК, Магнитогорск, 20.06.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом национальной премии в ...20.10.2023 ММК стал лауреатом правительственной премии в области качества
УрБК, Магнитогорск, 20.10.2023. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии правительства РФ за ...28.11.2019 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»
УрБК, Магнитогорск, 28.11.2019. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...22.11.2018 Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»
УрБК, Магнитогорск, 22.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор ...21.11.2017 ММК стал победителем национального конкурса в области импортозамещения «Приоритет-2017»
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области ...