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ММК стал лауреатом премии «Твердые знаки» в номинации «Время возможностей»

УрБК, Магнитогорск, 24.09.2024. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в третий раз стал лауреатом премии «Твердые знаки». В этом году предприятие завоевало награду в номинации «Время возможностей», сообщает пресс-служба металлургической компании.

ММК стал лауреатом премии в номинации «Время возможностей» за значительные усилия по модернизации производства и импортозамещению. Комбинат был отмечен за беспрецедентный объем инвестиций в строительство новой коксовой батареи мощностью 2,5 млн т угля, внедрение инновационных технологий и реализацию социальных проектов.

Ключевым критерием для отбора номинантов и лауреатов стало количество положительных упоминаний в федеральных СМИ в контексте заявленных в номинациях информационных поводов. Учитывались материалы, опубликованные в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года.
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