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«Доход под ключ» от УБРиР в сентябре стал лидером рейтинга среди вкладов с плавающими ставками по версии сервиса «Выберу.ру»

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Депозит «Доход под ключ» от Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в сентябре был признан лучшим среди вкладов с плавающими ставками по версии сервиса «Выберу.ру». Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В результате проведенного сравнительного анализа вклад «Доход под ключ» от Банка «УБРиР» набрал максимальное количество рейтинговых баллов, став одним из наиболее выгодных продуктов для клиентов.

«Вклад с плавающей ставкой идеально подходит тем клиентам, кто готов разместить депозит на длительный срок, не опасаясь упустить выгоду на процентах. Логично, что в период повышения ключевой ставки вкладчики ищут наиболее выгодный процент, перекладывают средства с одного продукта на другой. Вклад «Доход под ключ» позволяет доходности ровно следовать за ключевой ставкой на протяжении всего срока вклада — сейчас это 12 месяцев. Мы видим, что такой подход откликнулся многим клиентам, доля этого вклада в нашей линейке существенно увеличивается», — рассказала управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Татьяна Золотухина.

Методика расчетов, которую «Выберу.ру» применил для оценки вкладов, позволила ранжировать их не только по размерам процентных ставок и схеме их начисления в привязке к показателю ЦБ. В качестве значимых критериев были использованы: минимальная сумма вклада, наличие капитализации процентов и правила начисления. Сравнивая продукты, аналитики брали во внимание дополнительные сервисы для вкладчиков: возможность онлайн-оформления, условия пополнения и снятия денег. В формулу был включен размер реального дохода, который получает вкладчик в конце срока. А в алгоритме сравнения учтен индикатор значимости банка на финансовом рынке. Кроме того, банки, чьи продукты вошли в рейтинг, являются участниками государственной системы страхования вкладов.
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