В Челябинской области задержали взломщиков учетных записей на Госуслугах

УрБК, Челябинск, 24.09.2024. На Южном Урале сотрудники правоохранительных органов задержали двух местных жителей, подозреваемых во взломе учетных записей граждан на платформе «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Челябинской области.



В ходе следствия установлено, что, получив доступ к личным кабинетам граждан, злоумышленники оформляли на них кредиты и микрозаймы в финансовых организациях, а затем переводили полученные деньги на свои счета.



В ходе обысков у подозреваемых изъяты sim-карты различных операторов сотовой связи, банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и имущество, приобретенное на похищенные денежные средства.