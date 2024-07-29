В Челябинской области задержали взломщиков учетных записей на Госуслугах

УрБК, Челябинск, 29.07.2024. Четверо жителей Южного Урала, став жертвами мошенников, перевели им более 3,3 млн руб. Об ...18.03.2024 В Челябинской области один из постояльцев социального учреждения оформил на другого 90 заявок на кредиты
УрБК, Челябинск, 18.03.2024. Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области задержали постояльца социального ...25.01.2024 На Южном Урале кибермошенники обманули 17 человек с помощью платформы «Госуслуги»
УрБК, Челябинск, 25.01.2024. На Южном Урале телефонные мошенники обманули 17 человек с помощью платформы «Госуслуги». ...15.07.2022 Челябинские правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму около 8 млн рублей
УрБК, Челябинск, 15.07.2022. Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области задержали москвича, который обвиняется в ...24.03.2014 Мошенники похитили 100 тыс. руб. с благотворительного счета, предназначенного для лечения ребенка
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2014. В Екатеринбурге злоумышленники похитили с электронного кошелька около 100 тыс. руб., ...