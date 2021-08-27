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Екатеринбургские кофейни заняли 15 и 28 места в конкурсе Best Russian Coffeshop Concept

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Две кофейни из Екатеринбурга заняли 15 и 28 места в конкурсе Best Russian Coffeshop Concept. Информация об этом появилась в официальной группе конкурса.

Проект brazilliacoffe от автора Силвио Перейра получил 95 баллов. Вторую работу из Екатеринбурга URAL HAUS (автор — Андрей Чернышев) судьи оценили в 63 балла.

Организаторы сообщают, что прием заявок на второй сезон конкурса шел в течение лета. Участникам предложили описать концепт «кофейни своей мечты». Конкурсанты защищали свои проекты в режиме онлайн. Жюри рассматривало работы по шести критериям.

В топ-3 победителей рейтинга Best Russian Coffeshop Concept вошли проекты «Путь» (автор — Михаил Пушкарев, Пятигорск, 149 баллов), Stormo (автор — Сергей Круглеев, Красноярск, 129 баллов) и Java Space (автор — Хава Эдильханова, Грозный, 217 баллов).

«Поздравляем финалистов и желаем им продуктивной подготовки ко второму этапу конкурса — открытой защите своего проекта! Один из них получит 500 тыс. руб. на реализацию своего проекта», — добавили организаторы.
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