Екатеринбургские кофейни заняли 15 и 28 места в конкурсе Best Russian Coffeshop Concept

УрБК, Челябинск, 27.08.2021. В Челябинской области среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) клиентов ...12.12.2019 Екатеринбург победил в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» премии Russian Event Awards 2019
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. В Самаре назвали победителей VIII Национальной премии в области событийного туризма ...15.01.2018 Екатеринбург не вошел в топ-10 городов в рейтинге качества жизни населения
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Екатеринбург не вошел в первую десятку городов в рейтинге качества жизни населения по ...27.07.2017 Екатеринбург ухудшил свои позиции в рейтинге качества работы коммунальных служб
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. Екатеринбург занял 42 место в рейтинге качества работы коммунальных служб в крупных ...16.05.2016 Жюри Дании призналось в ошибке при голосовании на «Евровидении-2016»
Жюри, представляющее Данию, перепутало Украину с Австралией при голосовании на музыкальном конкурсе «Евровидении-2016», ...