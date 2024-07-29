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«МегаФон» предоставил доступ к качественной голосовой связи с помощью технологии VoLTE в 30 малых населенных пунктах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Специалисты компании «МегаФон» в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» модернизировали оборудование в 30 малых населенных пунктах Свердловской области. Доступ к быстрой передаче данных в смартфонах и качественной голосовой связи с помощью технологии звонков VoLTE получили еще 7 тыс. уральцев, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.

Скорость передачи данных в смартфонах абонентов теперь может достигать 30 Мбит/с. Этого достаточно для получения и отправки электронной почты, оформления госуслуг, загрузки и просмотра видео в высоком качестве, общения в соцсетях и мессенджерах.

«Благодаря проведенным мероприятиям жители Свердловской области в малых населенных пунктах получили доступ к устойчивому 4G-сигналу. Существенный объем работ наши специалисты провели в Талицком городском округе, где развернули сеть сразу в пяти поселениях», — рассказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

В программу вошли населенные пункты средней численностью от 200 до 500 человек в 20 городских округах региона. Активация среднечастотного диапазона 4G обеспечит жителям стабильное покрытие и достаточную емкость сети, чтобы с комфортом скачивать информацию даже в часы наибольшей загрузки.

В частности, работы были проведены в деревнях Верх-Тиса и Лямпа Ачитского городского округа, селах Мелкозерово и Останино Алапаевского городского округа, деревнях Катарач и Речелга Пышминского городского округа, селе Верхняя Ослянка и деревне Усть-Утка около Нижнего Тагила, а также в селе Барабановское Каменского городского округа и других поселениях.
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