«МегаФон» предоставил доступ к качественной голосовой связи с помощью технологии VoLTE в 30 малых населенных пунктах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. Компания «МегаФон» установила новые базовые станции в восьми населенных пунктах ...29.02.2024 Специалисты «МегаФона» на границе Европы и Азии под Екатеринбургом повысили скорость сигнала на 25%
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Специалисты «МегаФона» модернизировали существующее телеком-оборудование на кемпинге ...29.01.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в более чем 20 населенных пунктах Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Специалисты «МегаФона» провели работы по модернизации сети, которые позволили почти на ...22.07.2014 ОАО «МегаФон» запустило сеть 4G+ в 14 населенных пунктах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2014. ОАО «МегаФон» стало предоставлять услуги сверхскоростной мобильной связи 4G+ еще в 14 ...25.10.2013 Администрация Каменского ГО оштрафована за нарушение правил хранения бытовых отходов
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2013. Каменский районный суд Свердловской области оштрафовал администрацию Каменского ...