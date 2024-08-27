Доходность от сдачи жилья в аренду в Екатеринбурге составляет 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Доходность арендного бизнеса в Екатеринбурге сейчас составляет 6,9%, а средняя окупаемость квартиры — 14,5 лет, говорится в исследовании портала «Мир квартир».



При расчетах использовались данные по средней цене квартиры на вторичном рынке жилья (6,6 млн руб.) и по средней ставки аренды (38,1 тыс. руб. в месяц).



В среднем по России квартиры на «вторичке» приносят своим владельцам 6,3% годовых и окупаются за 15,8 года.



«С начала года средняя доходность выросла на 0,7 п.п., а окупаемость снизилась на 2,1 года. Это произошло потому, что арендная плата росла быстрее, чем цена недвижимости на вторичном рынке, и теперь арендный бизнес стал немного выгоднее. Напомню также, что покупка квартиры под цели сдачи в аренду на вторичном рынке разумнее, чем приобретение новостройки. Потому что покупная цена ее меньше, а арендная плата ненамного ниже, чем в новом доме», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.