Доходность от сдачи жилья в аренду в Екатеринбурге составляет 6,9%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2024. В Екатеринбурге средняя арендная доходность компактных квартир составляет 7,5% годовых, ...15.01.2024 В Челябинске доходность от сдачи в аренду квартиры на «вторичке» составляет 6,6%
УрБК, Челябинск, 15.01.2024. В Челябинске срок окупаемости квартир, приобретенных на вторичном рынке для сдачи в ...23.10.2023 Сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры в Челябинске окупится через 16,7 года
УрБК, Челябинск, 23.10.2023. В Челябинске доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры ...22.04.2022 В Челябинске средняя арендная ставка на вторичном рынке жилья составляет 16,3 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 22.04.2022. Челябинск занял 63-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней цены ...22.04.2022 В Екатеринбурге сдаваемая в аренду квартира на вторичном рынке окупается за 18,7 года
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней ...