В Свердловской области число вакансий для хирургов за год выросло на 6%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Свердловской области за восемь месяцев 2024 года работодатели открыли 2,3 тыс. ...30.08.2024 В Свердловской области число вакансий в сфере логистики и перевозок увеличилось на 56%
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. В Свердловской области в сфере «Транспорт, логистика, перевозки» за январь-август было ...18.06.2024 На Среднем Урале число строительных вакансий с начала года выросло на 21%
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года было открыто более 9,6 тыс. вакансий в сфере ...03.06.2024 В Свердловской области число вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6%
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области количество вакансий для соискателей от 14 лет выросло на 6% год ...15.04.2024 В Свердловской области за I квартал 2024 года число инклюзивных вакансий стало больше на 43%
УрБК. Екатеринбург, 15.04.2024. В 2023 году в Свердловской области количество вакансий, доступных людям с ...