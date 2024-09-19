В Свердловской области число вакансий для хирургов за год выросло на 6%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Свердловской области число открытых вакансий для хирургов выросло на 6% год к году, а средняя предлагаемая зарплата — на 9%. Об этом говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.



Отмечается, что в целом по стране потребность в хирургах год к году выросла на 21%. Так, в период с января по начало сентября в РФ было открыто свыше 14,6 тыс. вакансий для врачей этой специализации, в том число 400 — в Свердловской области.



В лидерах по востребованности хирургов остается Москва (17% всех предложений), далее идут Санкт-Петербург (8%) и Московская область (5%).



В Краснодарском крае и Новосибирской области было размещено по 4% предложений. В Свердловской, Самарской области, а также в Татарстане — по 3%.