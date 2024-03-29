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Вчера, 11:02

В Свердловской области за I квартал 2024 года число инклюзивных вакансий стало больше на 43%

УрБК. Екатеринбург, 15.04.2024. В 2023 году в Свердловской области количество вакансий, доступных людям с инвалидностью, достигло 10,6 тыс., увеличившись к 2022 году на 56%. В целом по стране их было 282,2 тыс., что на 34% больше, чем в 2022 году, говорится в исследовании, проведенном платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, наибольшую долю (18% от числа всех инклюзивных вакансий в регионе) занимают предложения для операторов call-центра, менеджеров по продажам (15%) и курьеров (12%).

Предлагаемая средняя зарплата в регионе в этом сегменте в 2023 году составила 67 тыс. 300 руб., увеличившись к 2022 году на 27%.

Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая сообщила, что рост вакансий от работодателей, готовых трудоустроить соискателей с ограничениями по здоровью (ОВЗ), стал активно набирать обороты в 2022 году.

«В 2024 этот тренд сохраняется: за I квартал было открыто 2,8 тыс. инклюзивных вакансий, что на 43% больше, чем за тот же период 2023 года», — подчеркнула Оксана Сидлецкая.

Эксперты отмечают, что Свердловская область входит в топ-15 с наибольшим числом вакансий для людей с ОВЗ.
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