В Свердловской области за I квартал 2024 года число инклюзивных вакансий стало больше на 43%

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области за январь-март 2024 года было опубликовано более 1 тыс. вакансий ...26.03.2024 На Среднем Урале число вакансий для кандидатов без опыта работы за год выросло на 71%
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было размещено 149 тыс. вакансий для кандидатов без ...22.03.2024 В Свердловской области зарплата водителей такси выросла до 89 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Аналитики онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, что в 2023 году в Свердловской области было ...19.03.2024 В Свердловской области в 2023 году зарплаты «синих воротничков» выросли на 23%
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В 2023 году средняя медианная зарплата, предлагаемая специалистам рабочих профессий, ...16.01.2024 В Екатеринбурге число вакансий за год увеличилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге количество вакансий в 2023 году выросло в два раза (на 101%) по ...