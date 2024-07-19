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Сегодня, 13:46

Объем запущенных в России девелоперских проектов за год вырос на 13%

УрБК, Москва, 23.09.2024. С начала 2024 года застройщики в РФ запустили строительство многоквартирных жилых проектов общей площадью 32,8 млн кв. м, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ по итогам совещания замглавы ведомства Никиты Стасишина с представителями субъектов РФ, пишет ТАСС.

Отмечается, что за восемь месяцев 2024 года в России было введено в эксплуатацию 71,3 млн кв. м жилья, а градостроительный потенциал РФ с учетом действующих разрешений на строительство сейчас составляет 465,3 млн кв. м. За последний год этот показатель увеличился на 11%.
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