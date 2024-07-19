Объем запущенных в России девелоперских проектов за год вырос на 13%

УрБК, Москва, 19.07.2024. За шесть месяцев 2024 года в РФ были выданы новые разрешения на строительство 23,5 млн кв. м. ...

В России в I полугодии выдали новые разрешения на строительство 23,5 млн кв. метров жилья

По итогам 2019 года в Екатеринбурге построено и введено в эксплуатацию 1 млн 340 тыс. кв. метров жилья. Такие данные ...

По итогам 2019 года в Екатеринбурге построено и введено в эксплуатацию 1 млн 340 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2015. В I полугодии 2015 года в Екатеринбурге сдано в эксплуатацию более 434 тыс. 53 кв. м. ...

В I полугодии 2015 года в Екатеринбурге сдано в эксплуатацию более 430 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2014. Объем ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в РФ за 9 месяцев 2014 года вырос по ...

В России за девять месяцев 2014 года объем строительства жилья вырос на 25%

В Екатеринбурге с начала 2013 года введено в эксплуатацию более 200 жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2013. В Екатеринбурге по состоянию на 1 августа 2013 в эксплуатацию принято 235 жилых домов ...