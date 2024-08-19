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В Свердловской области в начале недели ожидаются первые снегопады

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. В Свердловской области в начале недели пройдут первые снегопады. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, в ближайшие трое суток в регионе ожидается облачная погода, небольшие дожди и мокрый снег. Днем воздух будет прогреваться до 11 градусов тепла, в ночное время ожидаются заморозки до 5 градусов ниже нуля. Ветер ожидается северо-западный, 4-9 м/с, с порывами до 20 м/с.

В Екатеринбурге в эти дни ожидается переменная облачность, в понедельник возможен кратковременный дождь. Днем в городе будет до 11 градусов тепла, ночью похолодает до 2 градусов выше нуля. Ветер ожидается северо-западный. 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с.
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