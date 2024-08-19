В Свердловской области в начале недели ожидаются первые снегопады

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области в первой половине рабочей недели ожидается теплая и пасмурная ...13.06.2024 В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...08.04.2024 В Свердловской области до середины недели будет пасмурно и дождливо
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидается облачная погода с осадками в ...01.04.2024 В Свердловской области в первой половине недели воздух днем будет прогреваться до 14 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидаются устойчивые плюсовые ...