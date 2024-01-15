В ресторане Le Bourg 1905 стартовал фестиваль «Черный трюфель по себестоимости»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В екатеринбургском ресторане Le Bourg 1905, расположенном в торговом центре «Пассаж», стартовал фестиваль «Черный трюфель по себестоимости». Как сообщают организаторы, ресторан закупил 5 килограмм свежего трюфеля из Пьемонта и будет предлагать его посетителям в течение осени.



К фестивалю в ресторане подготовлено специальное меню блюд с трюфелем. Кроме того, деликатесный гриб могут добавить к любому блюду, которое закажет гость. При этом трюфель будет продаваться по себестоимости — порядка 190 руб. за грамм. В среднем в порцию добавляется 2-3 грамма гриба.



Как отмечают организаторы, цель фестиваля — показать, что трюфель является доступным деликатесом, который может попробовать каждый.



В будущем организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным и, возможно, распространить его на другие площадки.