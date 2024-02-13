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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 сентября пройдет лекция «Японизм до японизма: в тени шинуазри»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 сентября в 13.00 кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров прочтет лекцию «Японизм до японизма: в тени шинуазри», посвященную японскому стилю в европейском искусстве, сообщает пресс-служба музея.

На лекции будет представлен взгляд на развитие «японского стиля» до официального его закрепления в искусстве Европы второй половины XIX века, рассмотрены пути интеграции японских мотивов в европейское искусство XVII-XVIII столетий и формы их презентации в произведениях, традиционно входящих в круг предметов «? la Chine».
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