В Свердловскую область в выходные придет осенняя погода

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Свердловской области до середины недели продлится бабье лето. Об этом сообщается на ...19.08.2024 В первой половине недели в Свердловской области будет тепло и пасмурно
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области в первой половине рабочей недели ожидается теплая и пасмурная ...13.06.2024 В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...10.06.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидается жара до 31 градуса тепла
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели температура воздуха поднимется до 31 ...25.04.2024 В Свердловской области к выходным температура поднимется до 21 градуса выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Свердловской области к выходным ожидается потепление — воздух в дневное время будет ...