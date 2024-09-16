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Сегодня, 12:01

В Свердловскую область в выходные придет осенняя погода

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. К выходным в Свердловской области закончится бабье лето и придет осенняя погода. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так, уже сегодня в отдельных районах области ожидается пасмурная погода, дожди и туман. Днем температура еще будет подниматься до 21 градуса тепла, ночью похолодает до 6 градусов выше нуля, а в выходные столбики термометров уже не поднимутся выше 13 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 17 м/с.

В Екатеринбурге сегодня и до конца недели ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди. Как и во всем регионе, сегодня днем воздух в городе прогреется до 20 градусов, однако уже в выходные ожидается от 9 до 11 градусов тепла. В ночные часы температура будет опускаться до 7 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный, от 4 до 9 м/с.
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