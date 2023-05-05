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ЦБ в январе-июле получил 107 тыс. жалоб на кредитные организации

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. За январь-июль 2024 года Центробанк получил 185 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Алексея Чиркова.

Регулятор получил 107 тыс. жалоб на кредитные организации, 24,6 тыс. — на страховые, 19 тыс. — на микрофинансовые, 1,9 тыс. — на участников корпоративных отношений.

В годовом выражении существеннее всего выросло число жалоб на деятельность кредитных организаций (+15%).
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