В I полугодии 2024 года в бюджет Екатеринбурга поступило более 36 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. За первые шесть месяцев текущего года в бюджет Свердловской области поступило 216,5 ...28.11.2023 Бюджет Екатеринбурга за 9 месяцев 2023 года исполнен на 76,7% по доходам и на 70,3% — по расходам
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. За девять месяцев текущего года екатеринбургский бюджет исполнен по доходам на 76,7% ...06.06.2022 В Екатеринбурге скорректировали параметры бюджета на 2022 год
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. Депутаты комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы ...11.10.2016 Доходы бюджета Екатеринбурга за I полугодие 2016 года составили 48,3% годового плана
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2016. Доходы бюджета Екатеринбурга за I полугодие 2016 года исполнены в сумме 16 млрд 20 млн ...24.05.2016 Доходы бюджета Екатеринбурга в I квартале 2016 года составили 6,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2016. Доходы бюджета Екатеринбурга по итогам I квартала 2016 года составили 6,9 млрд руб., ...