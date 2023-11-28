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В I полугодии 2024 года в бюджет Екатеринбурга поступило более 36 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. За первые шесть месяцев текущего года в бюджет Екатеринбурга поступило 36 млрд 248 млн руб. Об этом доложила комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы начальник департамента финансов администрации города Анна Турунцева.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, по итогам I полугодия в бюджет поступило 48,4% от годовых назначений. Более половины из них составили налоговые и неналоговые доходы — 17 млрд 499 млн руб., что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы городского бюджета исполнены в сумме 34 млрд 873 млн руб., или 44,2% от плана. Причем 55,5% расходов бюджета были направлены в сферу образования, 18,5% — на национальную экономику, 7% — на социальную поддержку граждан, 3,8% — на ЖКХ, 4,3% — на развитие физической культуры и спорта, 2,9% — на сферу культуры. В целом расходы на социальную сферу составили более 69%.

На реализацию мероприятий национальных проектов направлено 2 млрд 326 млн руб., или 42% от плана.

Ранее стало известно, что в бюджет Свердловской области за первые шесть месяцев текущего года поступило 216,5 млрд руб.

Кроме того, Минфин Свердловской области с 13 сентября поручил начать согласование направлений областного бюджета на 2025 год и плановый период с муниципалитетами.
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