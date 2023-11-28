В I полугодии 2024 года в бюджет Екатеринбурга поступило более 36 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. За первые шесть месяцев текущего года в бюджет Свердловской области поступило 216,5 ...

В бюджет Свердловской области в I полугодии поступило почти 217 млрд рублей

Бюджет Екатеринбурга за 9 месяцев 2023 года исполнен на 76,7% по доходам и на 70,3% — по расходам

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. За девять месяцев текущего года екатеринбургский бюджет исполнен по доходам на 76,7% ...