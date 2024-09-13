В бюджет Свердловской области в I полугодии поступило почти 217 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Минфин Свердловской области с 13 сентября поручил начать согласование направлений ...31.05.2024 Свердловское правительство направило 66 млрд рублей на финансирование социальной сферы в I квартале 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В I квартале 2024 года расходы на финансирование социальной сферы Среднего Урала ...07.06.2017 С начала года в казну Свердловской области поступило 107 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2017. Объем доходов консолидированного бюджета Свердловской области за пять месяцев текущего ...30.08.2010 Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Свердловской области еще не достигли докризисного уровня
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2010. Министр финансов Свердловской области Константин Колтонюк озвучил результаты ...23.07.2010 В I полугодии 2010 года доходы консолидированного бюджета Свердловской области исполнены в сумме 76,8 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2010. Доходы консолидированного бюджета Свердловской области в январе-июне 2010 года ...