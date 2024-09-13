В бюджет Свердловской области в I полугодии поступило почти 217 млрд рублей

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УрБК, Екатеринбург, 23.07.2010. Доходы консолидированного бюджета Свердловской области в январе-июне 2010 года ...