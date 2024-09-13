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В бюджет Свердловской области в I полугодии поступило почти 217 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. За первые шесть месяцев текущего года в бюджет Свердловской области поступило 216,5 млрд руб. Отчет об исполнении финансового документа региона был представлен губернатору Евгению Куйвашеву на заседании местного правительства, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Доходы областного бюджета на 1 июля исполнены на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 216,5 млрд руб. Из них налоговые и неналоговые доходы — 192,5 млрд руб. Объем безвозмездных поступлений составил 23,9 млрд руб.

При этом расходы областного бюджета в текущем году выросли и исполнены в сумме 198,5 млрд руб., что выше аналогичного периода 2023 года на 18,8 млрд руб.

Министр финансов Свердловской области Александр Старков подчеркнул, что социальная поддержка жителей по-прежнему является приоритетным направлением бюджетного финансирования в регионе.

Всего на финансирование отраслей социальной сферы направлено 140,3 млрд руб. Это 70,7% от общего объема расходов. Стоит отметить, что в прошлом году расходы социальной направленности также возросли на 18 млрд руб.

Ранее стало известно, что Минфин Свердловской области с 13 сентября поручил начать согласование направлений областного бюджета на 2025 год и плановый период с муниципалитетами. Депутаты регионального парламента, экономисты и представители местных органов власти начнут обсуждение тех направлений, которые нуждаются в дотациях из бюджета. Диалог муниципальных органов власти и парламентариев коснется 94 территорий Свердловской области. Процедуры по согласованию бюджета пройдут до конца сентября. Ожидается, что бюджет региона сохранит социальную направленность.
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