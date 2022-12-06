Бюджет Екатеринбурга за 9 месяцев 2023 года исполнен на 76,7% по доходам и на 70,3% — по расходам

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. За девять месяцев текущего года екатеринбургский бюджет исполнен по доходам на 76,7% (освоено 50 млрд 664 млн руб. из утвержденных на 2023 год 66 млрд 004 млн руб.). По расходам бюджет выполнен на 70,3% (48 млрд 545 млн руб. против 69 млрд 012 млн руб.). Такие данные привела начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева, выступая на шестом заседании городской думы с отчетом «Об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 9 месяцев 2023 года».



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Екатеринбурга в 2023 году формируются следующим образом. Доход бюджета от НДФЛ составил 46,4%; от налогов, взимаемых в связи с упрощенной системой налогообложения, — 14%, от акцизов — 10,5%, земельный налог принес 8,2%.



На сферу образования из бюджета города израсходовано в 2023 году 23 млрд 794 млн руб. (49% в общем объеме расходов бюджета Екатеринбурга), на национальную экономику — 12 млрд 479 млн руб. (25,7%), на социальную политику — 3 млрд 222 млн руб. (6,6%), на ЖКХ — 2 млрд 315 млн руб. (4,8%), на сферу культуры — 1 млрд 629 млн руб. (3,4%). В целом расходы на содержание социальной сферы в 2023 году составили более 62% бюджета города, отметила А. Турунцева.



В частности, на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга в 2023 году было потрачено 395 млн руб. На строительство стелы «Город трудовой доблести» — 152 млн руб., приобретение и монтаж оборудования на Летней эстраде в ЦПКиО — 59 млн руб.



Городские депутаты приняли доклад начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга единогласно.