Бюджет Екатеринбурга за 9 месяцев 2023 года исполнен на 76,7% по доходам и на 70,3% — по расходам

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Гордума Екатеринбурга в первом чтении приняла проект бюджета города на 2023 год и ...20.09.2022 Собственные доходы бюджета Екатеринбурга в I полугодии составили 13,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. Собственные доходы бюджета Екатеринбурга в I полугодии составили 13,2 млрд руб. Об этом ...26.05.2021 Доходы бюджета Екатеринбурга в I квартале составили 10,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Депутаты Екатеринбургской гордумы рассмотрели отчет об исполнении городского бюджета за ...11.10.2016 Доходы бюджета Екатеринбурга за I полугодие 2016 года составили 48,3% годового плана
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2016. Доходы бюджета Екатеринбурга за I полугодие 2016 года исполнены в сумме 16 млрд 20 млн ...24.05.2016 Доходы бюджета Екатеринбурга в I квартале 2016 года составили 6,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2016. Доходы бюджета Екатеринбурга по итогам I квартала 2016 года составили 6,9 млрд руб., ...