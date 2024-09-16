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К концу 2024 года ожидается подорожание российских брендов одежды на 22%

УрБК, Москва, 19.09.2024. В России к концу 2024 года ожидается подорожание российских брендов одежды на 22%. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Fashion Factory School.

По данным издания, ключевую роль в росте цен на одежду сыграют подорожавшие ткань и фурнитура, и изменившиеся логистические цепочки. Так, себестоимость выпуска тканей выросла на 21%, фурнитуры — на 19%, а дополнительных материалов — на 20%. Кроме того, из-за роста жалованья швей стоимость пошива изделий увеличилась на 12-18%.
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