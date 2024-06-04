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Предприятия ЕВРАЗ ЗСМК получили комплексные экологические разрешения

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Ряд предприятий ЕВРАЗ ЗСМК получили комплексные экологические разрешения (КЭР). Ключевой документ для крупных промышленных предприятий был выдан для железорудных активов холдинга — Абагурской фабрики, а также «Казской», «Шерегешской» и «Таштагольской» шахт.

Предприятия ЕВРАЗ ЗСМК получили комплексные экологические разрешения
Изображение предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, КЭР регламентирует все виды воздействия на окружающую среду и содержит обязательные к выполнению мероприятия, направленные на снижение этого воздействия. Согласно современному законодательству, КЭР заменяет всю прежнюю разрешительную экологическую документацию.

«Получение КЭР — сложный процесс, который требует серьезной подготовки, в том числе разработки программы повышения экологической эффективности. Все это учитывается в КЭР железорудных активов комбината. Аналогичные комплексные разрешения мы планируем получить для других наших предприятий», — отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.

Она также добавила, что ЕВРАЗ ставит краткосрочные и долгосрочные цели по снижению нагрузки на окружающую среду. Так, реализация экологической стратегии компании до 2035 года позволит сократить выбросы в атмосферу на 20%, массу сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на 60%. Также предприятия холдинга стремятся максимально перерабатывать и использовать отходы производства, чтобы достичь уровня 95%.
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