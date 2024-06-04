Предприятия ЕВРАЗ ЗСМК получили комплексные экологические разрешения

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В честь 60-летия ЕВРАЗ ЗСМК и накануне Всемирного дня охраны окружающей среды на ...24.07.2023 ММК получил комплексные экологические разрешения Росприроднадзора
УрБК, Магнитогорск, 24.07.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал первым предприятием черной ...26.08.2021 ЕВРАЗ ЗСМК планирует снизить количество отходов на шламохранилище на 60%
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. ЕВРАЗ планирует снизить количество отходов на шламохранилище с Северо-Западного ...19.12.2017 ЕВРАЗ в 2017 году выделил на экологические проекты более 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2017. ЕВРАЗ в 2017 году выделил на реализацию экологических программ своих металлургических и ...21.02.2017 На ЕВРАЗ ЗСМК ввели в эксплуатацию две газопылеулавливающие установки
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2017. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в состав ЕВРАЗа) ...