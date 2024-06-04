Предприятия ЕВРАЗ ЗСМК получили комплексные экологические разрешения

Изображение предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Ряд предприятий ЕВРАЗ ЗСМК получили комплексные экологические разрешения (КЭР). Ключевой документ для крупных промышленных предприятий был выдан для железорудных активов холдинга — Абагурской фабрики, а также «Казской», «Шерегешской» и «Таштагольской» шахт.Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, КЭР регламентирует все виды воздействия на окружающую среду и содержит обязательные к выполнению мероприятия, направленные на снижение этого воздействия. Согласно современному законодательству, КЭР заменяет всю прежнюю разрешительную экологическую документацию.«Получение КЭР — сложный процесс, который требует серьезной подготовки, в том числе разработки программы повышения экологической эффективности. Все это учитывается в КЭР железорудных активов комбината. Аналогичные комплексные разрешения мы планируем получить для других наших предприятий», — отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова.Она также добавила, что ЕВРАЗ ставит краткосрочные и долгосрочные цели по снижению нагрузки на окружающую среду. Так, реализация экологической стратегии компании до 2035 года позволит сократить выбросы в атмосферу на 20%, массу сбросов загрязняющих веществ в водные объекты на 60%. Также предприятия холдинга стремятся максимально перерабатывать и использовать отходы производства, чтобы достичь уровня 95%.